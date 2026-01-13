Пентагон внедрит чат-боты для оптимизации работы

Хегсет: чат-боты Grok и Gemini внедрят в сети Пентагона

В Минобороны США до конца января запустят чат-бот Grok и генеративный ИИ Gemini от Google. Об этом AP News сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, нейросетям предоставят необходимые данные из военных IT-систем, в том числе базы данных разведки.

«Модели искусственного интеллекта внедрят во все секретные и несекретные сети», — сказал Хегсет.

В Пентагоне добавили, что планируют использовать ИИ для управления боевыми действиями, создания новых видов вооружений и проведения моделирования боевых ситуаций.

Ведомство поставило задачу привлечь для этой цели ведущих специалистов в области искусственного интеллекта.

Днем ранее стало известно, что медиарегулятор Ofcom в Великобритании открыл расследование против социальной сети X из-за изображений, которые создает чат-бот Grok на основе ИИ. Ведомство установит, получают ли пользователи в королевстве с помощью него доступ к запрещенному контенту.