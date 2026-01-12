Против соцсети Илона Маска открыли расследование в Британии

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении социальной сети X из-за изображений, которые создает чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Ofcom уточнили, что открыли формальное разбирательство, чтобы проверить, соблюдает ли платформа требования закона о безопасности в интернете.

В ведомстве намерены установить, существует ли риск того, что пользователи в Великобритании получают доступ к контенту, запрещенному на территории королевства.

Отдельное внимание Ofcom уделит возможной угрозе для детей. Специалисты оценят, могут ли генерируемые Grok изображения причинить вред несовершеннолетним пользователям.

Газета The Daily Telegraph добавила, что закон о безопасности в интернете включает возможность наложения штрафов на миллиарды фунтов стерлингов, а также ограничение или полную блокировку доступа к социальной сети X в стране.

Ранее Британия обсудила с Канадой и Австралией возможность блокировки соцсети X.