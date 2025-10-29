Павел Дуров анонсировал собственную ИИ-сеть на базе блокчейна TON

Основатель Telegram Павел Дуров на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае запустит собственную децентрализованную сеть Cocoon на базе искусственного интеллекта и блокчейна TON. Об этом сообщил РБК. .

Благодаря этому разработчики приложений получат доступ к недорогим инструментам искусственного интеллекта. Telegram должен будет обеспечить проекту информационную поддержку.

Проект начнет работу в ноябре.

Ранее на другой выставке в Объединенных Арабских Эмиратах — Gitex Global 2025 — IT-компания из Подмосковья представила платформу для управления гибридными и удаленными рабочими местами с помощью искусственного интеллекта. Разработкой заинтересовались компании не только из ОАЭ, но и из Саудовской Аравии и Турции.