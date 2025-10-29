IT-компания из Дубны представила систему для удаленной работы на выставке в ОАЭ

Инновационная разработка компании Getmobit, резидента особой экономической зоны «Дубна», привлекла внимание участников одной из крупнейших технологических выставок мира — Gitex Global 2025 в Дубае. Платформа, оснащенная искусственным интеллектом, была создана для управления гибридными и удаленными рабочими местами.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона отметили, что решения Getmobit вызвали живой интерес у компаний из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Сейчас команда из Дубны ведет переговоры о сотрудничестве и готовится к демонстрации своих продуктов потенциальным партнерам.

«Наши решения сочетают практичность и безопасность, соответствуют их требованиям и позволяют оставаться гибкими», — сообщил директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit Василий Шубин.

На стенде компании представили комплекс программных решений для удаленного администрирования рабочих мест, созданный на базе интеллектуальной системы управления. Кроме того, предприятие продемонстрировало универсальную док-станцию GM Box, которая объединяет функционал тонкого клиента и IP-телефона.

По словам представителей компании, использование этих решений помогает бизнесу сокращать расходы на IT-инфраструктуру и повышать отдачу от инвестиций.

«ОАЭ и Саудовская Аравия сегодня позиционируют себя как архитектора глобальной ИИ-политики и инфраструктуры», — подчеркнула генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.

Согласно данным компании, ближневосточные партнеры все чаще отдают предпочтение практичным решениям, которые снижают операционные затраты и повышают надежность работы.

«Глобальные изменения на мировых рынках, в том числе в сфере IT, создают возможности для новых независимых игроков. Поэтому продукты российских IT-компаний вызывают интерес, прежде всего, на площадках стран Глобального Юга», — пояснил генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.

По его словам, в ОЭЗ сейчас работают 40 активно развивающихся IT-компаний.