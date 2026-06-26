ОСК и «Рубин» начали работу над системой уничтожения авианосных групп противника

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК «Рубин» и другими структурами активно работает над созданием системы управления морским роем подводных дронов, предназначенной для поражения, в том числе авианосных групп противника. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель гендиректора КБ «Рубин» Андрей Баранов по итогам военно-морского салона «Флот-2026».

«Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один», — сказал он.

Баранов отметил, что использование искусственного интеллекта позволяет задействовать целые группы дронов повсеместно, включая водную среду.

По его мнению, это направление сегодня — одно из самых востребованных в инженерном плане. Грамотно выстроенный рой как надводных, так и подводных дронов способен преодолеть любую оборону авианосца противника.