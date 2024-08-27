Осенью сервис Notion заблокирует пользователей из России

«Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе», — объявила компания.

Сервис закроет все рабочие пространства, созданные из России, заблокирует жителям этой страны доступ к учетным записям и остановит платную подписку. Notion предупредил, что на экспортирование данных россиянам выделят лишь две недели.

Американская компания Microsoft со 2 сентября отключит российских пользователей от своего облачного сервиса. Исключение сделают лишь для мультинациональных компаний. «Известия» сообщили, что российский бизнес уже начал массово отказываться от почтовых сервисов Google и Microsoft.