Осенью сервис Notion заблокирует пользователей из России

Сервис заметок Notion отключит аккаунты пользователей из России 9 сентября

Фото: РИА «Новости»

Популярный сервис онлайн-заметок, списков и таблиц Notion из-за американских санкций прекратит работу в России. Доступ к аккаунтам закроется 9 сентября, сообщила пресс-служба платформы.

«Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и услугам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе», — объявила компания.

Сервис закроет все рабочие пространства, созданные из России, заблокирует жителям этой страны доступ к учетным записям и остановит платную подписку. Notion предупредил, что на экспортирование данных россиянам выделят лишь две недели.

Американская компания Microsoft со 2 сентября отключит российских пользователей от своего облачного сервиса. Исключение сделают лишь для мультинациональных компаний. «Известия» сообщили, что российский бизнес уже начал массово отказываться от почтовых сервисов Google и Microsoft.

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