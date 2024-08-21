Российским компаниям закроют облака Microsoft

Microsoft закроет доступ к облачным подпискам для российских компаний 2 сентября

Американская компания Microsoft предупредила российские организации о намерении закрыть доступ к своим облачным продуктам со 2 сентября. Об этом сообщила горячая линия ГК Softline .

Там уточнили, что блокировка охватит всех юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, кроме мультинациональных компаний (MNC), принадлежащих или контролируемых юрлицами за пределами России.

«Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP)», — добавили в Softline.

В начале июня Microsoft отключила от своих сервисов половину фирм из России. Ограничения начали вводить с 15 мая этого года. Microsoft заблокировал такие подписки, как Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP.

Тогда же Microsoft, предположительно, утвердил перечень продуктов к отключению. Каждый день проходила блокировка 5–10 заказчиков.