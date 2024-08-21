Российским компаниям закроют облака Microsoft

Microsoft закроет доступ к облачным подпискам для российских компаний 2 сентября

Julian Stratenschulte/dpa
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Американская компания Microsoft предупредила российские организации о намерении закрыть доступ к своим облачным продуктам со 2 сентября. Об этом сообщила горячая линия ГК Softline.

Там уточнили, что блокировка охватит всех юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, кроме мультинациональных компаний (MNC), принадлежащих или контролируемых юрлицами за пределами России.

«Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP)», — добавили в Softline.

В начале июня Microsoft отключила от своих сервисов половину фирм из России. Ограничения начали вводить с 15 мая этого года. Microsoft заблокировал такие подписки, как Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP.

Тогда же Microsoft, предположительно, утвердил перечень продуктов к отключению. Каждый день проходила блокировка 5–10 заказчиков.

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