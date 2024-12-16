Опубликованы первые фото будущего iPhone 17 Pro с горизонтальными камерами

«Согласно информации из источников в цепочке поставок, серия iPhone 17 действительно получит подобный новый дизайн», — подписал рендер инсайдер.

Судя по опубликованным кадрам, камеры iPhone 17 будут расположены горизонтально. Подобный дизайн используется у нынешних Google Pixel, а также в некоторых моделях LG — например, LG V50 ThinQ 5G.

Из-за перехода от текущего квадратного блока камеры к горизонтальному, производителям предстоит значительно изменить компоновку элементов внутри корпуса смартфона. Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук, сообщил, что новый гаджет будет не толще шести миллиметров, а места в корпусе хватит лишь на один динамик.

Компания «М.Видео-Эльдорадо» объявила о запуске услуги по выкупу подержанных смартфонов. При этом ведущий менеджер RuStore Иван Шарков рекомендовал не покупать подержанные телефоны с рук, потому что такие гаджеты могут быть заражены вирусами, а кроме того, недобросовестные продавцы могут продавать подделку.