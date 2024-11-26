Эксперт по гаджетам Корнейчук заявил, что Apple сделает тонкий смартфон из-за гонки с китайскими производителями

Производители смартфонов Apple не могли не включиться в гонку с конкурентами из Китая, поэтому тоже анонсировали ультратонкий телефон. Об этом НСН рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Он объяснил, что в iPhone 17 Air не предусмотрена для SIM-карт, потому что гаджет будет не толще шести миллиметров. Кроме того, ходят слухи, что места в корпусе хватит лишь на один динамик. Однако пока точно не известно, что именно будет в новом смартфоне.

Но в любом случае выпуск такого телефона будет, как минимум, удачным маркетинговым ходом, подчеркнул эксперт, потому что тонкое устройство ощущается в руках совсем иначе.