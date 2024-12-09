Россиянам предложили продать «М.Видео-Эльдорадо» свои подержанные смартфоны

Компания «М.Видео-Эльдорадо» объявила о запуске услуги по выкупу подержанных смартфонов. Об этом сообщил
«Коммерсант».
Перед выкупом у продавца проверяют документы, а сам гаджет — на исправность. Затем его отправляют на ремонт в сервис и выставляют на продажу. Услуга доступна только гражданам России.
В апреле iPhone 11 и Samsung Galaxy A10
назвали самыми популярными моделями подержанных смартфонов на рынке Санкт-Петербурга. Средняя стоимость бывшего в употреблении гаджета по стране составила 22 525 рублей.
При этом ведущий менеджер RuStore Иван Шарков
рекомендовал не покупать подержанные смартфоны с рук, потому что такие гаджеты могут быть заражены вирусами, а кроме того, недобросовестные продавцы могут продавать подделку.
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