OpenAI представит масштабное обновление ChatGPT перед IPO

Американская корпорация OpenAI проведет масштабную трансформацию ChatGPT в преддверии первичного размещения акций на фондовом рынке (IPO). Об этом газете Financial Times сообщил топ-менеджер компании Тибо Соттио.

По его словам, OpenAI хочет сделать из чат-бота «суперприложение», в котором объединятся возможности ИИ, цифровых агентов и инструменты программирования.

«Мы стремимся, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех сферах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа», — подчеркнул Соттио.

Ранее стало известно, что ChatGPT оказался причиной ревности между супругами. Партнерам неприятно, когда их спутник или спутница жизни часами обсуждают с чат-ботом планы или эмоции.