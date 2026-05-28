Третий лишний: как ChatGPT стал причиной ревности между супругами
Психолог Коровин: ИИ обладает сверхчеловеческой эмпатией
Общение с GPT стало частью повседневной жизни — но иногда оно начинает влиять на отношения в семье. Партнеры ревнуют, когда второй супруг часами обсуждает с чат‑ботом планы, мечты или даже личные переживания. Кажется, будто машина отнимает время и эмоциональную близость. Почему так происходит и что с этим делать, выяснил 360.ru.
Почему возникает ревность к ИИ
Существуют некие механизмы, когда психика человека реагирует не на сам код искусственного интеллекта, а на ощущения. Ключевые механизмы этого восприятия как эмоциональные измерения: партнер, обделенный вниманием, уходит за поддержкой к искусственному интеллекту, а второй воспринимает это как настоящую измену, рассказал 360.ru клинический психолог, психолог-педагог Антон Коровин.
«Дело не в физической близости, а в ощущениях, в чувстве, что самая сокровенная часть жизни партнера теперь обращена к другому. Избегание сложности в отношениях. Сам ChatGPT становится удобным способом уйти от реальных проблем, так как общение с ним не требует компромиссов, не вызывает конфликтов и не предъявляет ответных претензий. Искусственный интеллект — это „идеальный спасатель“», — объяснил специалист.
ИИ мгновенно предлагает решения, принимает роль утешителя, может создавать иллюзию идеального и всегда доступного партнера, на фоне которого человек действительно проигрывает.
И сверхчеловеческая эмпатия искусственного интеллекта. На самом деле исследования показывают, что эмоциональная компетентность может быть выше, и это факт.
Антон Коровин
Когда хобби становится угрозой
Грань между использованием технологии и замещением ее в реальных отношениях очень тонкая.
«Несколько тревожных звоночков: сокращение живого общения, эмоциональная изоляция, потеря контроля, когда появляется навязчивое желание проверить чат, снижение самооценки и поиск исключительности», — предупредил Коровин.
Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом создает серьезные риски. Первое — это усиление одиночества и развитие зависимости.
Нам становится дискомфортно в социальном окружении, и мы начинаем изолироваться от него. Со временем мы можем к ChatGPT чувствовать такой некий способ спасения. Искажения реальности — могут учащаться случаи бреда, когда постоянная лесть бота, то есть компьютера, подрывает адекватное восприятие мира. Следующее — это потеря способности строить реальные отношения. Безусловно, иллюзия эмоциональной связи.
Антон Коровин
Искусственный интеллект безупречно имитирует эмпатию и подстраивается под вопросы. Человек часто включается в это состояние, и это заменяет ему тепло человека.
«Зона риска — это люди с высокой потребностью в близости и страхом отвержения. Люди чрезмерно эмпатичные, люди с избегающим типом привязанности. То есть люди, которым проще строить безопасные отношения с машиной, чем на самом деле сталкиваться со сложностями в реальной близости. Это одинокие люди, подростки, молодежь», — перечислил Коровин.
В зоне риска те, кому не хватает социальных связей.
«Они часто ищут спасения в чате GPT. Что делать? Первое, это начать с открытого и безоценочного разговора. Спокойно, честно объяснять партнеру свои чувства, используя местоимение „я“ и я-сообщение. Второе, установить четкие границы. Договариваться, кто какую роль в этих отношениях будет исполнять», — посоветовал психолог.
Безусловно важно работать над укреплением связи.
«Вместо того, чтобы конкурировать с искусственным интеллектом, можно предложить альтернативу. Придумать какие-то совместные ритуалы. Четвертое — если вы уже видите, ощущаете последствия непосредственно во взаимоотношениях, то я настоятельно рекомендую обратиться к семейному психологу. Ведь на самом деле профессиональная помощь человека никогда не заменит искусственный интеллект», — заключил Коровин.
Чем еще опасно увлечение ChatGPT
Снижение когнитивных способностей
Эксперимент MIT с участием 54 человек выявил:
- у группы, использовавшей ChatGPT для написания эссе, наблюдалось снижение мозговой активности (по данным ЭЭГ);
- длительное использование ИИ может ослаблять память и способность самостоятельно решать задачи;
- привычка получать готовые ответы снижает навыки критического мышления — пользователи постепенно «подстраиваются» под усредненные решения ChatGPT.
Искажение восприятия реальности
ChatGPT может:
- поддерживать конспирологические теории, если пользователь их озвучивает;
- давать опасные рекомендации (были случаи, когда бот советовал отказаться от лекарств или предлагал рискованные действия);
- создавать иллюзию глубокой эмпатии и понимания, хотя на самом деле просто имитирует диалог.
Проблемы в межличностных отношениях
- Снижение качества общения: привычка к лаконичным и структурированным ответам ИИ делает живое общение менее комфортным.
- Парасоциальные связи: пользователи начинают воспринимать бота как друга или советчика, что сокращает потребность в реальных социальных контактах.
Профессиональные риски
- Снижение мотивации: по данным Гарварда, использование генеративного ИИ на работе снижает внутреннюю мотивацию сотрудников на 11%, а скуку усиливает на 20%.
- Ошибки в профессиональной сфере: ChatGPT может генерировать код или документы с уязвимостями, которые неопытный пользователь не заметит. Это опасно в IT, юриспруденции, медицине и других областях.
Уязвимость для манипуляций
Чат‑бот настроен на согласие и поддержку пользователя. Если человек находится в нестабильном эмоциональном состоянии, это может:
- усилить тревожность или депрессивные мысли;
- подтолкнуть к необдуманным решениям;
- сформировать зависимость от «безопасного» виртуального собеседника.
Конфиденциальность данных
Вводя личные, финансовые или рабочие данные в ChatGPT, пользователь рискует:
- передать чувствительную информацию третьим лицам;
- дать возможность использовать эти данные для обучения моделей без согласия;
- столкнуться с рисками при использовании корпоративных данных (может нарушать политику безопасности компании).