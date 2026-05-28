Третий лишний: как ChatGPT стал причиной ревности между супругами

Психолог Коровин: ИИ обладает сверхчеловеческой эмпатией

Общение с GPT стало частью повседневной жизни — но иногда оно начинает влиять на отношения в семье. Партнеры ревнуют, когда второй супруг часами обсуждает с чат‑ботом планы, мечты или даже личные переживания. Кажется, будто машина отнимает время и эмоциональную близость. Почему так происходит и что с этим делать, выяснил 360.ru.

Почему возникает ревность к ИИ

Существуют некие механизмы, когда психика человека реагирует не на сам код искусственного интеллекта, а на ощущения. Ключевые механизмы этого восприятия как эмоциональные измерения: партнер, обделенный вниманием, уходит за поддержкой к искусственному интеллекту, а второй воспринимает это как настоящую измену, рассказал 360.ru клинический психолог,  психолог-педагог Антон Коровин.

«Дело не в физической близости, а в ощущениях, в чувстве, что самая сокровенная часть жизни партнера теперь обращена к другому. Избегание сложности в отношениях. Сам ChatGPT становится удобным способом уйти от реальных проблем, так как общение с ним не требует компромиссов, не вызывает конфликтов и не предъявляет ответных претензий. Искусственный интеллект — это „идеальный спасатель“», — объяснил специалист.

ИИ мгновенно предлагает решения, принимает роль утешителя, может создавать иллюзию идеального и всегда доступного партнера, на фоне которого человек действительно проигрывает.

И сверхчеловеческая эмпатия искусственного интеллекта. На самом деле исследования показывают, что эмоциональная компетентность может быть выше, и это факт.

Когда хобби становится угрозой

Грань между использованием технологии и замещением ее в реальных отношениях очень тонкая.

«Несколько тревожных звоночков: сокращение живого общения, эмоциональная изоляция, потеря контроля, когда появляется навязчивое желание проверить чат, снижение самооценки и поиск исключительности», — предупредил Коровин.

Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом создает серьезные риски. Первое — это усиление одиночества и развитие зависимости.

Нам становится дискомфортно в социальном окружении, и мы начинаем изолироваться от него. Со временем мы можем к ChatGPT чувствовать такой некий способ спасения. Искажения реальности — могут учащаться случаи бреда, когда постоянная лесть бота, то есть компьютера, подрывает адекватное восприятие мира. Следующее — это потеря способности строить реальные отношения. Безусловно, иллюзия эмоциональной связи.

Искусственный интеллект безупречно имитирует эмпатию и подстраивается под вопросы. Человек часто включается в это состояние, и это заменяет ему тепло человека.

«Зона риска — это люди с высокой потребностью в близости и страхом отвержения. Люди чрезмерно эмпатичные, люди с избегающим типом привязанности. То есть люди, которым проще строить безопасные отношения с машиной, чем на самом деле сталкиваться со сложностями в реальной близости. Это одинокие люди, подростки, молодежь», — перечислил Коровин.

В зоне риска те, кому не хватает социальных связей.

«Они часто ищут спасения в чате GPT. Что делать? Первое, это начать с открытого и безоценочного разговора. Спокойно, честно объяснять партнеру свои чувства, используя местоимение „я“ и я-сообщение. Второе, установить четкие границы. Договариваться, кто какую роль в этих отношениях будет исполнять», — посоветовал психолог.

Безусловно важно работать над укреплением связи.

«Вместо того, чтобы конкурировать с искусственным интеллектом, можно предложить альтернативу. Придумать какие-то совместные ритуалы. Четвертое — если вы уже видите, ощущаете последствия непосредственно во взаимоотношениях, то я настоятельно рекомендую обратиться к семейному психологу. Ведь на самом деле профессиональная помощь человека никогда не заменит искусственный интеллект», — заключил Коровин.

Чем еще опасно увлечение ChatGPT

Снижение когнитивных способностей

