Объем трафика YouTube сократился до критических 20%

Объем трафика YouTube среди российских пользователей сократился до рекордного уровня. Об этом сообщило издание Digital Report .

На ухудшение работы сервиса россияне массово начали жаловаться с 18 декабря. Видеохостинг стал плохо работать на смартфонах у абонентов крупнейших операторов связи.

Корпорация Google подтвердила данные о неполадках с YouTube в России, но опровергла сообщения о проблемах со своей стороны. По информации компании, трафик упал до рекордно низких 20% от привычных показателей.

Ранее президенту Владимиру Путину во время прямой линии задали вопрос о том, почему возникли проблемы с YouTube в России. Глава государства объяснил, что причиной неполадок стали сбои в работе оборудования Google. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже признался, что его очень удивил адресованный Путину вопрос о YouTube.