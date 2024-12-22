Вопрос Путину от блогера Бумаги поразил Пескова

Песков: меня поразил вопрос от блогера Бумаги на прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его поразил вопрос блогера Влада Бумаги на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии главы государства Владимира Путина. Его слова в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.

Песков назвал вопрос молодого человека очень умным и солидным.

«Вот этот молодой человек меня искренне поразил. Он задал действительно очень умный и солидный вопрос», — сказал он.

Песков отметил, что ознакомился с контентом блогера, но не понял, почему он такой популярный. Пресс-секретарь назвал это «поколенческой проблемой».

Блогер Влад Бумага на прямой линии задал вопрос Путину, посвященный замедлению видеохостинга YouTube в России. Президент ответил, что эта мера связана не с российскими властями, а действиями самой видеоплатформы. Глав государства напомнил, что YouTube нарушил российские законы, из-за чего Роскомнадзор предъявил обоснованные претензии.