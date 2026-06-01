Nvidia объявила о производстве чипа для внедрения ИИ в персональные компьютеры
Персональные компьютеры с новым чипом компании Nvidia позволят пользователям использовать агентов искусственного интеллекта без участия облачных вычислительных мощностей. Как сообщило агентство Bloomberg, новую разработку на конференции Computex представил глава компании Дженсен Хуанг.
Он подчеркнул, что линейку чипов RTX Spark с процессором N1X компания Nvidia разработала вместе с Microsoft. Обновленные линейки ноутбуков уже осенью выпустят Dell, HP, ASUS, Lenovo и MSI.
По словам Хуанга, чип станет революцией — как переход от кнопочных телефонов к смартфонам. Главной особенностью новой системы будет использование агентов искусственного интеллекта при низком энергопотреблении.
Сейчас мировой рынок вкладывает гигантские деньги в строительство дата-центров и облачных сервисов для обслуживания систем ИИ, требующих больших объемов энергии и места для хранения данных. Насколько решение Nvidia скажется на мировом рынке, пока неизвестно.
В начале декабря прошлого года сооснователь и глава Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что современные нейросети приблизили появление искусственного общего интеллекта (AGI), который по своим возможностям станет равен, а потом и обойдет человека. По оценке Хассабиса, это произойдет в ближайшие 5-10 лет.