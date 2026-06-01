Nvidia объявила о производстве чипа для внедрения ИИ в персональные компьютеры

Персональные компьютеры с новым чипом компании Nvidia позволят пользователям использовать агентов искусственного интеллекта без участия облачных вычислительных мощностей. Как сообщило агентство Bloomberg , новую разработку на конференции Computex представил глава компании Дженсен Хуанг.

Он подчеркнул, что линейку чипов RTX Spark с процессором N1X компания Nvidia разработала вместе с Microsoft. Обновленные линейки ноутбуков уже осенью выпустят Dell, HP, ASUS, Lenovo и MSI.

По словам Хуанга, чип станет революцией — как переход от кнопочных телефонов к смартфонам. Главной особенностью новой системы будет использование агентов искусственного интеллекта при низком энергопотреблении.

Сейчас мировой рынок вкладывает гигантские деньги в строительство дата-центров и облачных сервисов для обслуживания систем ИИ, требующих больших объемов энергии и места для хранения данных. Насколько решение Nvidia скажется на мировом рынке, пока неизвестно.

В начале декабря прошлого года сооснователь и глава Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что современные нейросети приблизили появление искусственного общего интеллекта (AGI), который по своим возможностям станет равен, а потом и обойдет человека. По оценке Хассабиса, это произойдет в ближайшие 5-10 лет.