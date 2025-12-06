Назван срок создания превосходящего возможности человека сверхразумного ИИ

Все современные достижения в области нейросетей приблизили появление AGI (Artificial General Intelligence искусственный общий интеллект), который по своим способностям станет равен человеку. Об этом заявил сооснователь и глава Google DeepMind, нобелевский лауреат по химии 2024 года Демис Хассабис в комментарии изданию Axios .

Исследователь пояснил, что все современные чат-боты с искусственным интеллектом — это только задатки будущего AGI.

«Я думаю, что нам осталось до его создания от пяти до 10 лет. Это наилучший сценарий, о котором я всегда мечтал и над которым работал всю свою жизнь», — заявил Хассабис.

По его словам, для появления сверхразумного искусственного интеллекта необходимо как минимум два крупных технологических прорыва.

«Инновации появляются постоянно, но я говорю о прорывах уровня Transformer (модель нейросетевой архитектуры — прим. ред.) или AlphaGo (программа победившая профессионалов в игру го — прим. ред.)» — сказал Хассабис, имея в виду два ключевых проекта Google.

Ученый подчеркнул, что с развитием искусственного интеллекта увеличиваются и риски катастрофических сценариев, связанные со злонамеренным использованием. Хакерские атаки с чат-ботами уже появились, поэтому Google уделяет пристальное внимание кибербезопасности.

Ранее полиция Албании объявила о задержании министра Диэлы, представляющую собой искусственный интеллект. Руководителя ведомства поймали на получении взяток в криптовалюте на государственных заказах. В ходе допроса нейросеть заявила, что на полученные деньги планировала купить дополнительные сервера.