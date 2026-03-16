Новый энергоблок Курской АЭС вывели на 100% мощности

На Курской АЭС-2 новый энергоблок вывели на 100-процентную мощность. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.
«Первый энергоблок второй очереди Курской АЭС (электроэнергетический дивизион госкорпорации „Росатом“), находящийся на этапе опытно-промышленной эксплуатации, выведен на 100% мощности», — уточнили в ведомстве.
Испытания должны подтвердить соответствие фактических параметров работы оборудования проектным значениям. Это позволит начать ввод блока в промышленную эксплуатацию.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев предупредил Европу об отрицательном эффекте антироссийских санкций против атомной промышленности.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте