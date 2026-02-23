«Прыжки на грабли». В Росатоме ответили на угрозу санкций со стороны ЕС
Лихачев: санкции против Росатома дадут негативный эффект для экономики ЕС
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что возможные санкции против российской атомной промышленности могут дать отрицательный эффект для экономики самой Европы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Разговоры о включении направлений деятельности Росатома в санкционные списки звучат в Европе не впервые. Но, по словам главы корпорации, европейская экономика еще не переварила последствия энергетических ограничений в других сферах.
«Складывается впечатление, что любимый спорт в Евросоюзе — это прыжки на грабли, <…> потому что эффект будет, конечно, отрицательный», — сказал Лихачев.
Он также отметил, что Росатом подготовился к любому развитию событий. Компания сохранила компетенции во всех отраслях атомной энергетики и без работы не останется ни в России, ни за рубежом.
Отдельно топ-менеджер предупредил о последствиях возможной замены российских технологий и топлива. Накопленный с 50-х годов опыт в реакторных технологиях, системах управления и его оптимизации означает, что любая замена этих элементов может привести к серьезным негативным последствиям. Лихачев добавил, что на первом месте должна оставаться ядерная безопасность и играть с ней нельзя.
Ранее в ЕС уже вводили экономические ограничения против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с Росатомом. Санкции коснулись компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом.