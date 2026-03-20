Новая российская технология предскажет поломку двигателя заранее. Уникальный прорыв с ИИ

Исследователи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработали инновационный метод диагностики электродвигателей на основе искусственного интеллекта. Новая технология позволяет выявлять неисправности с точностью до 99%, что значительно превосходит существующие аналоги, сообщила пресс-служба ВШЭ на официальном сайте .

Разработка предназначена для трехфазных электродвигателей, которые широко используются на производстве — например, в насосах, компрессорах и конвейерах. Поломки таких устройств могут приводить к остановке работы и серьезным затратам.

Новый подход анализирует электрические сигналы двигателя во время его работы. По сути, система «слушает» работу мотора и выявляет отклонения, которые могут указывать на неисправности.

Главная особенность метода в том, что ему не нужны данные о реальных поломках. Обычно такие системы обучают на примерах неисправностей, но собрать их сложно. В этом случае алгоритм обучается только на нормальной работе двигателя, а затем сам моделирует возможные отклонения.

Для этого ученые разработали специальную технологию, которая добавляет в данные реалистичные признаки поломок, основываясь на физических свойствах двигателя. Это позволяет системе точнее распознавать проблемы.

В результате точность обнаружения неисправностей достигла 99% при определении наличия поломки. При более сложной задаче — определении типа неисправности — точность составила около 86%.

