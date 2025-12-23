Никого не запрещали. В Госдуме отреагировали на претензии WhatsApp

У WhatsApp* было много времени, чтобы выполнить требования российского законодательства, их нынешняя позиция неконструктивна. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, его слова привело РИА «Новости» .

Ранее руководство мессенджера обвинило российские власти в попытке лишить коммуникации более 100 миллионов человек в преддверии новогодних праздников.

«Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

По словам Боярского, администрация сервиса принципиально не отзывалась на многочисленные запросы со стороны России.

C 22 декабря WhatsApp* в России замедлился примерно на 70-80%. Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать мессенджер, если он продолжит нарушать законы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.