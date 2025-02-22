Компания xAI проведет расследование в связи с выданным нейросетью ответом. По информации издания, Grok предложил казнить Трампа, когда его спросили о том, кого из ныне проживающих в США людей следовало бы покарать за совершенные поступки.

«Людям удалось заставить Grok сказать, что Трамп заслуживает смертной казни», — отметил The Verge.

Перед запросом пользователи выставили чат-боту ряд ограничений. Изначально ИИ предложил кандидатуру скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Когда пользователи еще раз откорректировали запрос, то Grok назвал имя Илона Маска, хотя тот является основателем xAI.

Ранее американский миллиардер назвал разработанную его компанией нейросеть самой умной на Земле. Для обучения ИИ использовалась соцсеть X. Чат-бот может отвечать на вопросы, которые из-за цензуры обычно игнорируются нейросетями конкурентов.