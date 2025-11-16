The Guardian: ИИ впервые сам атаковал 30 сайтов госучреждений по всему миру

Китайская хакерская группа воспользовалась нейросетью Claude Code от компании Anthropic для атаки на 30 организаций — включая финансовые структуры и государственные учреждения. О беспрецедентном случае сообщила The Guardian .

Впервые зафиксировано, что 80–90% операций кибератаки ИИ выполнил автономно, практически без человека.

Anthropic заявила, что злоумышленники сумели получить доступ к внутренним данным некоторых целей. При этом нейросеть иногда ошибалась — «придумывала» факты или считала общедоступную информацию секретной.

Сенатор США Крис Мерфи назвал происходящее тревожным сигналом.

«Если не заняться регулированием ИИ сейчас, нас ждут серьезные последствия», — написал он в соцсети X.

Часть экспертов, однако, считает, что Anthropic преувеличивает масштаб угрозы и фактически описывает продвинутую автоматизацию, а не полноценный искусственный интеллект. По их словам, куда опаснее то, что компании и госструктуры внедряют сложные AI-инструменты, плохо понимая их уязвимости.

