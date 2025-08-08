Глава «TelecomDaily» Кусков призвал не использовать общественный Wi-Fi для защиты от кибермошенников

Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с ИА НСН рекомендовал избегать подключения к Wi-Fi точкам в общественных местах, чтобы не стать жертвой хакеров.

«Все, что имеет выход в интернет, доступно третьим лицам при определенной работе. Только то, что хранится на жестких дисках выключенного компьютера, гарантировано от вмешательства и получения информации», — отметил специалист.

Кусков также посоветовал отдавать предпочтение мобильному интернету в общественных местах. Он указал на сложность определения фишинговой Wi-Fi точки. Чтобы избежать рисков утечки данных, следует подключаться только к тем точкам, в которых вы уверены на 100%, подчеркнул эксперт.

В МВД России предупредили о возможности установки вредоносных программ и кражи логинов и паролей через подключение к Wi-Fi по QR-коду в кафе или других общественных местах. Как пояснили в пресс-центре ведомства, одной из мошеннических схем является оплата Wi-Fi по QR-коду. Кусков призвал не экономить на мобильном интернете.