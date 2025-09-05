Нефтяники рассказали о своей работе в преддверии профессионального праздника

Седьмого сентября в России отметят День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В преддверии этого праздника информагентство РИАМО представило спецпроект , героями которого стали сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы», рассказавшие о своей работе и перспективах в отрасли.

Участниками спецпроекта стали начальник Управления развития Системой управления операционной деятельностью Александр Лебедев, оператор расфасовочно-упаковочного автомата Александр Трушин, руководитель направления по работе с персоналом Евгения Гарон и многие другие. Они рассказали о поэтичности будней, карьерном росте и встреченной на заводе любви.

«В „Газпромнефть-СМ“ встретились люди, которые умеют масштабно мыслить, ставить глобальные цели и хотят вносить значимый вклад в развитие экономики своей страны», — подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он назвал сотрудников профессионалами, которых объединяет не только место работы. В компании трудятся не только люди рабочих профессий, но и специалисты по маркетингу и цифровым сервисам.

«Считаю, что нам удалось создать детальный и яркий портрет современного нефтяника, а также найти ответы на все поставленные вопросы», — заявил главный редактор РИАМО Николай Дремлюга.

День нефтяника в России в этом году отпразднуют в юбилейный, 60-й раз.