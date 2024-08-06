«Не массовая киберугроза». Россиянам рассказали, как избежать заражения вирусом-шпионом
Специалист по IT Калинин призвал скачивать приложения из официальных источников
Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили троян LianSpy, несколько лет шпионивший за россиянами через гаджеты на операционной системе Android. Как обезопасить себя и какие цели преследовали разработчики шпионского вируса, рассказал 360.ru сотрудник компании Дмитрий Калинин.
По предположению специалистов по кибербезопасности, вирус мог функционировать еще с 2021 года, но выявили его только сейчас.
По словам Калинина, целью злоумышленников могли стать переписка в мессенджерах, список контактов, журнал звонков и другие личные данные.
«Важно понимать, что LianSpy нацелен на конкретных пользователей, то есть это не массовая киберугроза», — подчеркнул эксперт.
Чтобы обезопасить себя от вируса, специалист дал несколько советов.
«Скачивать приложения только из официальных источников: магазинов и приложений и с сайтов компаний-разработчиков; регулярно обновлять операционную систему на смартфоне и установленные приложения; использовать надежное защитное решение, в том числе на смартфонах», — предложил он.
Ранее IT-эксперт Алексей Раевский призвал компании переходить на российский софт, чтобы решить проблему с кибератаками.