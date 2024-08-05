Вирус LianSpy несколько лет шпионил за россиянами

«Лаборатория Касперского» сообщила о появлении трояна для слежки через Android

За россиянами в течение нескольких лет шпионили через гаджеты на операционной системе Android. Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новый вирус-троян LianSpy, сообщили «Ведомости» .

Вредоносное программное обеспечение для кибершпионажа могли запустить в середине 2021 года. Но из-за успешного сокрытия следов российские специалисты отследили его только теперь.

LianSpy работал на Android-устройствах и передавал заинтересованным лицам информацию о владельцах. «Лаборатория Касперского» выяснила, что только с весны 2024 года таким способом отслеживали более 10 целей.

Неизвестные хакеры взломали сервис для публикации отложенных сообщений в Telegram. Они получили несанкционированный доступ к Fleep Bot и распространили через него сообщения с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.