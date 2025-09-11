Албания первой в мире назначила ИИ на пост министра

Первый в мире искусственный министр появился в Албании

Албания стала первой страной в мире, где пост министра занял искусственный интеллект. Он будет отвечать за все государственные закупки, сообщила газета Politico .

Премьер-министр Эди Рама представил ИИ по имени Диэлла как единственного нечеловекоподобного члена правительства на собрании Социалистической партии.

«Диэлла — первый член партии, который не присутствует физически, а создан искусственным интеллектом виртуально», — подчеркнул он.

По словам премьера, теперь решения о проведении тендеров будет принимать ИИ. Процесс его внедрения на посту министра сделают поэтапным. Рама выразил надежду, что благодаря этому государственные закупки в Албании будут полностью защищены от коррупции.

Жители Албании уже знают Диэллу как управляющую платформу e-Albania, которая позволяет получать доступ к госуслугам в цифровом формате.

Ранее сообщалось, что в России разработали цифрового официанта. Он мгновенно предлагает блюда гостю с учетом его предпочтений.