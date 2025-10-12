Назван срок, когда ИИ превзойдет человеческий интеллект

Искусственный интеллект может превзойти человеческие способности значительно раньше, чем предсказывалось. Об этом сообщило Daily Mail.

С середины 2010-х разные эксперты стали прогнозировать, что это произойдет не ранее 2060 года. Теперь они сходятся в возможной технологической сингулярности уже в ближайшие годы. Этот термин обозначает состояние ИИ, при котором он станет умнее всего человечества.

По словам гендиректора компании Anthropic, занимающейся разработкой и обучением нейросетей, Дарио Амодеи, это может случиться уже в 2026 году. Свой прогноз он связал с экспоненциальным развитием алгоритмов и архитектур новейшей технологии.

Эту версию поддержал основатель аналитической компании AIMultiple Джем Дилмегани. Он отметил, что для достижения сингулярности нужна система, сочетающая человеческий уровень мышления со сверхчеловеческой скоростью и почти мгновенно доступной памятью.

Футуролог Руслан Юсуфов ранее предупредил, что развитие нейросетей несет экзистенциальные риски всему человечеству. Поэтому необходимо просчитать риски дальнейшего развития ИИ.