Футуролог Юсуфов рассказал о рисках ИИ для человечества

Развитие интернета и нейросетей несет экзистенциальные риски всему человечеству. Об этом заявил в комментарии ведущей 360.ru Регине Ореховой футуролог Руслан Юсуфов. Запись беседы проша на Российском интернет-форуме.

В ходе интервью футуролог отметил, что новые поколения погружены в цифровое пространство с самого детства и воспринимают смартфоны как продолжение своей личности.

На этом фоне необходимо просчитать риски дальнейшего развития искусственного интеллекта, который уже проникает везде.

«Если там действительно есть риск экзистенциальный для человечества, может быть, стоит остановиться и задуматься. Возникает риск: человек против искусственного интеллекта, человек вместе с искусственными интеллектом или искусственный интеллект вместо человека», — заявил Юсуфов.

