Космический переворот: почему «Амур-СПГ» с метановым сердцем лишит США преимуществ

Новая российская ракета-носитель «Амур-СПГ» способна вывести страну в лидеры космической гонки. По оценке обозревателя The National Interest Брэндона Вайхерта, использование метана в качестве топлива и многоразовой первой ступени сделает носитель более доступным и конкурентоспособным на мировом рынке.

«Амур-СПГ»: ключевые преимущества

Проект «Амур-СПГ» разрабатывают с 2020 года. Она будет первой российской ракетой с возвращаемой первой ступенью, рассчитанной на 50 и более запусков.

«Амур-СПГ» обладает целым рядом преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Использование метанового двигателя позволяет достичь высокой мощности, сократив количество деталей и общую массу. За счет этого стоимость аппарата будет меньше, а эффективность — больше.

«Союз» заменят?

Планируется, что ракету-носитель «Союз» выведут из эксплуатации в ближайшие 15 лет, а ее место займет именно метановый «Амур-СПГ», заявлял ранее генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Ракета-носитель „Амур“ на горизонте 15 лет должна заменить ракету-носитель „Союз“», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, сейчас идет техническое проектирование новой ракеты: создают документацию, изготавливают отработочные компоненты для проведения испытаний.