Космический переворот: почему «Амур-СПГ» с метановым сердцем лишит США преимуществ
Новая российская ракета-носитель «Амур-СПГ» способна вывести страну в лидеры космической гонки. По оценке обозревателя The National Interest Брэндона Вайхерта, использование метана в качестве топлива и многоразовой первой ступени сделает носитель более доступным и конкурентоспособным на мировом рынке.
«Амур-СПГ»: ключевые преимущества
Проект «Амур-СПГ» разрабатывают с 2020 года. Она будет первой российской ракетой с возвращаемой первой ступенью, рассчитанной на 50 и более запусков.
«Амур-СПГ» обладает целым рядом преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Использование метанового двигателя позволяет достичь высокой мощности, сократив количество деталей и общую массу. За счет этого стоимость аппарата будет меньше, а эффективность — больше.
«Союз» заменят?
Планируется, что ракету-носитель «Союз» выведут из эксплуатации в ближайшие 15 лет, а ее место займет именно метановый «Амур-СПГ», заявлял ранее генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«Ракета-носитель „Амур“ на горизонте 15 лет должна заменить ракету-носитель „Союз“», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».
По его словам, сейчас идет техническое проектирование новой ракеты: создают документацию, изготавливают отработочные компоненты для проведения испытаний.
Что такое ракета-носитель?
Ракета-носитель (РН) — это часть ракеты космического назначения, которая нужна для доставки полезного груза (спутников, космических аппаратов или орбитальных модулей) на заданную траекторию или орбиту.
Класс РН — это совокупный параметр, определяющий грузоподъемность аппарата. По этому критерию проектируемые РН разделяют на четыре класса: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые.
Почему это экологично и выгодно?
«Амур-СПГ» работает на жидком метане в сочетании с жидким кислородом. Выбор на таком горючем остановили неслучайно: метан дешевый и широко распространенный.
Кроме того, это топливо имеет большой удельный импульс. Низкая доля углерода в нем увеличивает надежность конструкции, а низкая температура кипения жидкого метана помогает лучше охлаждать основные части двигателя.
Плюс у жидких метана и кислорода близкие температуры кипения. Благодаря этому будут использовать меньшее количество теплоизоляции совмещенных днищ баков окислителя, горючего и тоннельных трубопроводов.
Самая экономичная российская ракета
«Амур-СПГ» намерены сделать самой экономичной ракетой в России. Ключевое нововведение — многоразовая первая ступень, рассчитанная на 50 и более запусков.
В производстве применили самые современные решения. Например, часть фрагментов сделали из композитных материалов с использованием аддитивных технологий. Для топливных баков был выбран алюминиевый сплав, что значительно повысило характеристики РН.
Все это позволило радикально упростить конструкцию — если «Союз-2» состоит из 4500 элементов, то в «Амуре-СПГ» их всего около 2000.
Когда начнут запускать «Амур-СПГ»?
Планируется, что первые испытательные пуски «Амур-СПГ» пройдут с 2028 по 2030 год, а в штатную эксплуатацию ракета должна поступить примерно к 2033 году.
В начале года Юрий Борисов, занимавший в то время пост главы Роскосмоса, отмечал, что работы по созданию перспективного носителя стартовали.
«Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса „Амур-СПГ“», — сказал он.
Также Борисов сообщил, что запустят ракету с космодрома Восточный.