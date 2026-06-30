НАСА отправит робота для спасения телескопа Swift от падения на Землю

НАСА готовит срочную миссию по спасению космической обсерватории Swift, которая теряет высоту и может войти в плотные слои атмосферы Земли. Об этом сообщил портал Science X .

Запущенный в 2004 году Swift снижается из-за солнечной активности. Сейчас он расположился на высоте около 360 километров. Если аппарат не поднять до 600 километров, к октябрю он достигнет критических 300, после чего спасти его будет невозможно.

Для операции стоимостью около 30 миллионов долларов НАСА планирует запустить робота Link размером с небольшой холодильник. Он оснащен тремя манипуляторами и должен сблизиться с телескопом, чтобы поднять его орбиту.

«Этой миссией мы доказываем, что в нашем арсенале появился новый инструмент», — заявил глава Katalyst Space Technologies Гонхи Ли.

При успешном завершении операции к сентябрю Swift вернется к работе.

Ранее НАСА заявило о планах активно использовать беспилотники и ИИ-технологии для освоения Луны и создания там базы.