НАСА применит дроны и ИИ при создании лунной базы

Американское космическое агентство НАСА намерено активно использовать беспилотники и технологии ИИ для освоения естественного спутника Земли и создания там лунной базы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

«ИИ — это одно из ключевых направлений. Если представить, что должен делать дрон — обследовать территории и находить подходящие места для посадки, то ИИ мог бы существенно помочь в этом», — объяснил он.

Исследователь отметил, что сейчас агентство лишь в начале пути по возведению лунной базы, поэтому работу ведут методом проб и ошибок. Ученые определяют, какие именно системы потребуются и каким оснащением их предстоит наделить.

Еще в конце мая NASA анонсировало строительство базы на Луне. Процесс начнут в 2029 году. Агентство уже приступило к закупке необходимых компонентов — вездеходов, дронов и посадочных модулей.