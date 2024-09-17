Начальник полигона на Новой Земле заявил о готовности к ядерным испытаниям

Центральный ядерный полигон на Новой Земле готов возобновить испытания в любой момент, как только поступит приказ. Об этом сообщил «Российской газете» его начальник контр-адмирал Андрей Синицын.

«Если будет поставлена задача возобновить испытания, то она будет выполнена в поставленные сроки», — подчеркнул он.

Контр-адмирал отметил, что и лабораторная база, и персонал к этому готовы. Кроме того, по его словам, полигон надежно защищен от любых угроз, в том числе возможного проникновения диверсантов.

В мае президент Владимир Путин анонсировал учения с применением нестратегического ядерного оружия. На втором их этапе, по его словам, к России присоединится и Белоруссия. При этом дату он сохранил в тайне.

В сентябре учения с применением ядерного оружия предложили провести в Госдуме. Депутат Андрей Колесник предложил таким образом напомнить миру об атомной угрозе.