На канал Путина в MAX подписались более 170 тысяч человек за сутки

Официальный канал президента России Владимира Путина в национальном мессенджере MAX за сутки с момента создания набрал более 170 тысяч подписчиков. Пресс-служба Кремля сообщила о его запуске утром 8 сентября.

По состоянию на 12:45 во вторник, 9 сентября, число подписчиков составило 176 250.

Бета-версию цифровой платформы MAX запустили в марте. Пользователи могут с его помощью общаться, отправлять файлы до четырех гигабайт и голосовые сообщения, а также звонить. Мессенджер доступен для скачивания в Google Play, RuStore и App Store.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что иностранные мессенджеры в России, в том числе Telegram, должны продолжить работу в стране, чтобы составлять конкуренцию MAX, без которой он не сможет полноценно развиваться.

В течение августа в MAX заблокировали 67 тысяч подозрительных аккаунтов.