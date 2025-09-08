Почти 70 тысяч подозрительных аккаунтов заблокировали в MAX за месяц

В августе в MAX заблокировали 67 тысяч подозрительных аккаунтов

В августе в национальном мессенджере MAX заблокировали 67 тысяч подозрительных аккаунтов, а также удалили 13 тысяч вредоносных файлов. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Самой частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, подозреваемые в попытке мошеннических действий, заблокировали навсегда.

В августе пользователи мессенджера через кнопку «Пожаловаться» направили 27 тысяч обращений. Для выявления мошенников используют автоматизированные технические системы, отметили в пресс-службе MAX.

В партнерстве с «Лабораторией Касперского» в мессенджере реализовали возможность автоматической проверки номеров пользователей.

MAX с 1 сентября стал обязательным для установки на все продаваемые в России гаджеты. Поставщики или продавцы также должны установить отечественный магазин приложений RuStore, без которого покупатели имеют право вернуть смартфон в точку продаж.