На форуме «Армия-2024» представили разработки столичных производителей
Среди участников международного военно-технического форума «Армия-2024» есть и предприятия из Москвы, представляющие на своих стендах высокотехнологичную продукцию. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«На военно-техническом форуме столичные промышленники представляют новые уникальные разработки и проверенные временем решения. Продукцию компаний используют в авиации, наземной технике, морских судах и во многих других сферах», — заявил он.
Группа компаний «АСК» представила на выставке три версии мобильных систем радиоэлектронной борьбы и разведки.
«Изделия зарекомендовали себя как надежные и востребованные, в том числе как и для защиты объектов критической инфраструктуры, так и для специального транспорта и личного состава», — уточнил ее генеральный директор Сергей Чеботарев.
Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина привез шесть образцов техники, включая комплекс воздушной разведки и макет системы управления. Производитель часов «Полет-Хронос» представил морской хронометр из прозрачного полимера. Промышленный холдинг «Эверс Груп Рус» — современные медицинские изделия, в том числе перевязочные пакеты и лечебную косметику.
Кроме того, в выставке принимают участие более 10 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва». Предприятие «Некс-Т» продемонстрировало дисплеи и материнскую плату из отечественных процессоров. Завод «Хирана +» — аппараты для вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат для анестезии. Компания «Моторика» показала тяговые и бионические протезы. «Медплант» — автомат для проведения непрямого массажа сердца, новый усовершенствованный рюкзак для волонтеров и военнослужащих и сумку-ролл трансформер для размещения медобеспечения.
Форум «Армия» проходит с 12 по 14 августа в парке «Патриот».