На форуме «Армия-2024» представили разработки столичных производителей

Среди участников международного военно-технического форума «Армия-2024» есть и предприятия из Москвы, представляющие на своих стендах высокотехнологичную продукцию. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На военно-техническом форуме столичные промышленники представляют новые уникальные разработки и проверенные временем решения. Продукцию компаний используют в авиации, наземной технике, морских судах и во многих других сферах», — заявил он.

«Изделия зарекомендовали себя как надежные и востребованные, в том числе как и для защиты объектов критической инфраструктуры, так и для специального транспорта и личного состава», — уточнил ее генеральный директор Сергей Чеботарев.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина привез шесть образцов техники, включая комплекс воздушной разведки и макет системы управления. Производитель часов «Полет-Хронос» представил морской хронометр из прозрачного полимера. Промышленный холдинг «Эверс Груп Рус» — современные медицинские изделия, в том числе перевязочные пакеты и лечебную косметику.