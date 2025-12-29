Москвичам назвали условие замедления мобильного интернета в новогоднюю ночь

Мобильный интернет в Москве замедлят в новогоднюю ночь в случае новой атаки украинских беспилотников. Об этом в комментарии изданию «Абзац» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он подчеркнул, что мера уже действует в ряде регионов, которые регулярно подвергаются ударам вражеских беспилотников, атакующих гражданскую инфраструктуру.

«Поэтому отключение [мобильного] интернета [может происходить] в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет. Любой день, любая ночь — до тех пор, пока наша армия не завершит победой специальную военную операцию», — заявил Свинцов.

При этом он отметил, что подключенные к Wi-Fi горожане не почувствуют ограничений. Социальные сети и видеоплатформы продолжат работать в прежнем режиме.

«Все новогодние праздники, я думаю, что наши граждане, используя Wi-Fi, совершенно спокойно будут общаться, смотреть видео, поздравлять друг друга с Новым годом и Рождеством», — добавил парламентарий.

Украинские беспилотники атаковали Москву вечером в минувшую субботу, 27 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 25 вражеских дронов на подлете к городу.