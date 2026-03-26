Мошенники начали массово применять бот-фермы для кибератак. Как обезопасить приложения?

Мошенники стали активно задействовать бот-фермы для круглосуточной охоты на людей. Нейросети постоянно анализируют приложения банков и ищут уязвимости. Как это работает, рассказал 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«У каждого приложения возможны слабые места. Например, бывает, что приложение писалось два года назад, а в промышленное использование запустилось только сейчас. За это время технологии выросли, и проблемы, которые были актуальны тогда, сейчас уже неактуальны, и наоборот», — заявил он.

Чтобы избежать проблем, Дворянский призвал разработчиков регулярно тестировать приложения на отказоустойчивость и восприимчивость к взлому, а также не пренебрегать безопасной разработкой.

«Злоумышленники надеются на то, что на безопасность посмотрели спустя рукава», — подчеркнул собеседник 360.ru.

