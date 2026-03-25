Мошенники тайно начали заражать шпионским ПО смартфоны россиян

Аферисты научились устанавливать на гаджеты россиян шпионский софт, который выявить можно лишь с помощью спецприложений или антивирусов. Об этом ТАСС рассказала замруководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением», — сказала она.

Такой шпионский софт практически незаметен для владельцев гаджетов, так как почти не занимает память, загружается автоматически и не требует разрешений доступа. Необходимо использовать защитные приложения и антивирусы, чтобы выявить такие программы.

Пожарская посоветовала отслеживать подозрительные действия устройств, менять пароли от аккаунтов, обновлять программное обеспечение и защитные приложения. Она также рекомендовала отключать смартфоны от питания и интернета при подозрении на взлом.

Эксперт предупредила, что мошенники неделями могут следить за потенциальными жертвами, используя любые устройства, подключенные к интернету или использующему Bluetooth.

