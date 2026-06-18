Midjourney изобрела водяной сканер с ИИ и ультразвуком на замену МРТ

Американская компания Midjourney, известная своими нейросетями по генерации изображений, анонсировала выход на рынок сканера всего тела Midjourney Scanner. Об этом сообщили на сайте компании.

Сканер для ультразвуковой компьютерной томографии способен построить трехмерную карту тела без ионизирующего излучения и магнитных полей. Тело человека сканируется примерно за 60 секунд.

При технологии Ultrasonic CT используются ультразвук и воду. Для этого человек входит в неглубокий бассейн и начинает погружаться в воду.

«Ваше тело проходит через кольцо подводных датчиков, каждый из которых работает по принципу эхолокации дельфинов. Датчики посылают ультразвуковые звуковые волны, которые проходят через ваше тело со всех сторон», — пояснили в компании.

В массовое производство эту технологию пока не запустили. Продолжаются исследования и испытания.

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