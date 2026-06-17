Российские военные медики разработали инновационный эндопротез локтевого сустава с использованием 3D-печати

В клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова начали проводить уникальные операции, которые позволяют сохранить руку и ее подвижность даже в тех случаях, где ранее требовалась ампутация. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Военные медики разработали инновационный эндопротез локтевого сустава, который изготавливается с использованием технологий 3D-печати. Это позволяет создавать импланты, учитывающие индивидуальные особенности костной ткани пациента.

На операционном столе оказался военнослужащий Евгений Ледков. Спасти ее удалось благодаря эндопротезированию. Операции по замене локтевого сустава считаются сложными, особенно в случаях, когда сустав практически разрушен. В данном случае операция позволила не только спасти руку, но и вернуть ее подвижность.

Начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Владимир Хоминец отметил, что ключевой компонент протеза создается на 3D-принтере с учетом дефекта костной ткани плечевой кости. Имплант формируется из сетчатой структуры, что позволяет костной ткани прорасти и сформировать кость, обеспечивая тем самым надежную фиксацию и восстановление функций руки.