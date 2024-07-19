Microsoft устранил первопричину глобального сбоя

Первопричину глобального сбоя в работе Microsoft удалось устранить, однако отдельные системы по-прежнему могут сталкиваться с проблемами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление корпорации.
«Основная причина проблемы была устранена. <...> Остаточное воздействие все еще наблюдается в работе некоторых служб и приложений Microsoft 365», — сообщила компания.
Масштабный сбой в работе Microsoft произошел по всему миру утром 19 июля. Три американских авиакомпании запретили своим самолетам взлетать из-за возникших проблем с коммуникацией.
Британский телеканал Sky News был вынужден приостановить вещание. Также сбой затронул банковскую сеть и другие отрасли.
При этом глобальный сбой не повлиял на работу пассажирской авиации в России. Росавиация связала это с переходом отрасли на отечественное программное обеспечение.
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