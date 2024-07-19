Британский телеканал прекратил вещание из-за масштабного сбоя

Британский телеканал Sky News приостановил вещание в прямом эфире по всему миру на фоне масштабного технологического сбоя. Об этом заявила пресс-служба канала в соцсетях.

«Мы извиняемся перед зрителями за сбои в вещании. Рассчитываем в как можно более скором времени восстановить сигнал Sky News», — заявили в пресс-службе.

Ранее по причине технического сбоя рейсы отложила часть американских авиакомпаний, работу приостановил аэропорт Берлина, в Испании закрылась часть воздушных гаваней. Причины ситуации на данный момент неизвестны.

Заведующая кафедрой кибербезопасности SmartSat Университета Южной Австралии Джилл Слэй отметила CNN, что глобальные последствия сбоя огромны, однако говорить о его причинах на данный момент рано. По ее словам, сбой затронул многие сервисы и компании, в том числе Amazon и Microsoft.