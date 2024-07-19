Масштабный сбой в работе авиакомпаний произошел в США

Три авиакомпании в США запретили взлет самолетов из-за проблемы с коммуникацией

Американская авиакомпания American Airlines запретила взлет для всех самолетов из-за проблемы с коммуникацией. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской авиации США (FAA).

В чем конкретно заключается проблема, пока неизвестно.

По информации телеканала CNN, авиакомпания Frontier из-за сбоя программного обеспечения Microsoft приостановила рейсы по всей стране, 223 рейса задержала и еще 131 отменила. При этом в компании American Airlines утверждают, что сбой системы их не коснулся.

American Airlines — национальный перевозчик США, штаб-квартира находится в Форт-Уэрте, штат Техас. Авиакомпания выполняет рейсы более чем по 350 направлениям в 60 государствах.

Днем ранее следовавший по маршруту Дели — Сан-Франциско самолет авиакомпании Air India запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Причины ЧП пока неизвестны.