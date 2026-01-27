Microsoft признала ошибки в январском обновлении Windows 11

Выпущенное в начале января последнее обновление операционной системы Windows 11 заблокировало огромное количество компьютеров по всему миру. Компания Microsoft признала ошибку и рекомендовала пользователям вручную убрать его или полностью переустановить операционную систему, сообщило издание HotHardware .

Авторы связали критические ошибки последнего обновления с использованием искусственного интеллекта для написания кода.

Истинная причина проблемы осталась неизвестной: компания не раскрыла информацию, в какую именно часть обновления закралась ошибка. В этой связи Microsoft призвала пользователей не обновлять систему до появления более подробных данных.

На форумах владельцы заблокированных компьютеров призвали компанию тестировать все обновления, чтобы не выпускать сырой продукт.

Это не первое обновление Windows 11, после установки которого у пользователей возникли проблемы. В начале декабря прошлого года телеграм-канал Shot сообщил, что августовское обновление системы приводило к появлению «синего экрана смерти».