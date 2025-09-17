Мессенджер МAX запустил открытое тестирование каналов для авторов

Национальный мессенджер MAX завершил двухмесячное закрытое тестирование каналов для авторов, сообщили РБК в пресс-службе онлайн-платформы. В пилоте участвовали более 600 создателей контента из разных тематик с суммарной аудиторией свыше 5,5 миллионов человек.

С 17 сентября начался этап открытого тестирования: подключиться смогут блогеры категории «А+» (от 10 тысяч подписчиков хотя бы в одной соцсети). Они смогут завести в MAX собственный канал, сохранив привычное название, которое автоматически формируется на основе данных из реестра Роскомнадзора.

Чтобы создать канал, автор должен оставить заявку через чат-бот «Каналы в MAX». После одобрения заявки он сможет запустить канал.

С 1 сентября 2025 года мессенджер стал обязательным для предустановки на электронные устройства в России.

В августе МВД завело сразу три канала — от Госавтоинспекции до личной страницы Ирины Волк. Есть и киберполиция, которая теперь будет учить россиян бороться с мошенниками.

Ранее глава думского комитета по информационным технологиям и связи Сергей Боярский пригрозил проверкой на иностранное влияние россиянам, критикующим отечественный мессенджер.