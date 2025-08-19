Критикующих MAX блогеров могут проверить на «иностранное влияние»

Россиян, которые публично дискредитируют национальный мессенджер, могут проверить на иностранное влияние. Возможность этого не исключил в беседе с «Абзацем» глава думского комитета по информационным технологиям и связи Сергей Боярский

По его словам, «особенно тревожно» выглядит ситуация, когда мессенджер резко осуждают блогеры с большой аудиторией, хотя они даже не устанавливали приложение. Не исключено, что за этим стоят «силы, стремящиеся удержать россиян на зарубежных сервисах», пояснил парламентарий.

«Надо, конечно, рассматривать каждый случай отдельно. Но безусловно, проверять нужно. Не исключаю возможности, что те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать», — уточнил Боярский.

Тут же депутат отметил, что не видит большой волны негатива, и MAX, наоборот, уверенно идет вперед.

«Проводятся обновления, у него появляются новые функции, новые возможности. И все больше людей скачивают это приложение», — заключил собеседник издания.