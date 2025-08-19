МВД завело три канала в национальном мессенджере MAX

В национальном мессенджере MAX появились три канала МВД России. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале .

«Все самое актуальное, интересное и важное о работе органов внутренних дел в MAX — из первых рук», — отметила она.

По словам Волк, будут работать ее личный канал как представителя МВД, аккаунт Госавтоинспекции и общий ведомственный канал со сводкой главных новостей. Представитель ведомства добавила, что публикации будут включать официальную позицию министерства, разъяснения для россиян и советы по безопасности.

Кроме того, отдельный канал в MAX завела киберполиция. Там гражданам расскажут о новых мошеннических схемах и способах защиты от них.

Ранее глава думского комитета по информационным технологиям и связи Сергей Боярский пригрозил проверкой на на иностранное влияние россиянам, критикующим отечественный мессенджер.