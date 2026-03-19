Менее 10% россиян согласились на широкое применение ИИ без уведомления

Меньше 10% поддерживают идею массового внедрения искусственного интеллекта без обязательного предупреждения об этом пользователей. Это показали результаты исследования «Выберу.ру», оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости» .

Исследование проводилось среди трех тысяч граждан России на фоне рассмотрения инициативы Минцифры, предполагающей возможность отказываться от услуг, где задействован искусственный интеллект.

По данным опроса, 42% респондентов уверены, что у людей должна быть альтернатива — выбирать между ИИ и живым специалистом. Еще 31% полагают, что применение ИИ допустимо при условии информирования клиентов, 19% опрошенных заявили, что им все равно, кто оказывает услугу, если это экономит время.

«И только 8% допускают широкое применение нейросетей без специального уведомления пользователей», — заявили в исследовании.

Ранее пресс-служба Сеченовского университета сообщила, что ученые разработали систему ИИ для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфоузлах. Там отметили, что технология не заменит человека, а поможет ему.