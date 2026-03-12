Медведев назвал ключевые технологические вызовы для человечества

Освоение космоса, аддитивные технологии, беспилотные системы, биотехнологии и искусственный интеллект являются ключевыми технологиями, но несут риски для человечества. Об этом в статье для журнала « Эксперт » заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что лично ему нравятся большинство технологический последних десятилетий, несмотря на риски. Однако он признал, что нерегулируемое развитие нейросетей грозит сбоями, которые вероятны «по прямому умыслу самого ИИ», а также ростом безработицы.

«Беспилотники, будучи относительно доступными и дешевыми, становятся идеальным оружием для преступных сообществ и террористов. Военный и промышленный шпионаж, доставка наркотиков и контрабанда — все это выходит на новый технологический уровень», — добавил Медведев.

Ранее зампред Совбеза предупредил о третьей мировой войне в любой момент.